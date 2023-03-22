MHP adaylık başvurularında olağan dışı hareketler gözlendiğini duyurdu

MHP, internetten yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularında "olağan dışı" hareketler gözlendiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, seçimler dolayısıyla MHP bünyesinde oluşturulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını ve aday adaylığı başvurularının büyük bir titizlikle incelemeye alındığını belirtti.

Milletvekili aday adaylığı için partiye müracaat edenler arasından istenen belgeleri sunan ve gerekli şartları haiz olan 1894 kişinin başvurularının kabul edildiğini aktaran Yalçın, internet üzerinden ve bizzat MHP Genel Merkezi'ne gelerek şahsen başvuran kişi sayısının 4 bin 693 olduğu bilgisini paylaştı.

Sadece internet üzerinden başvuranların sayısının ise 2 bin 804 olduğunu bildiren Yalçın, şunları kaydetti:

"İlgili komisyonca yapılan incelemelerde, milletvekili aday adaylığı için özellikle internet üzerinden yapılan müracaatların önemli bir kısmının tamamlanmadığı görülmüştür. İncelemeler sırasında, partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir. Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu, çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir."



Yalçın, yaptığı açıklamada, MHP'nin 600 kişilik milletvekili kesin aday listesinin YSK tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda kamuoyuna "iftiharla" açıklanacağını ifade etti.