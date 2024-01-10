MHP Amasya Belediye Başkan adayı Bayram Çelik kimdir?

Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, 1954 yılında Aksaray’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Aksaray’da tamamladı. 1979 yılında Hacettepe Tıp Fakültesini bitirdi. Bir süre serbest ve kamu hizmetinde çalıştıktan sonra 1984 - 1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Genel Cerrahi alanında ihtisasını tamamladı.



Aynı yıl içinde Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesine Genel Cerrahi Uzmanı olarak atandı. 2000 – 2003 yılları arasında aynı hastanede Başhekim olarak görev alan Bayram ÇELİK 2005 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra da sağlık sektöründen ve mesleğinden kopmayarak 2005 yılında Amasya Özel Şifa Tıp Merkezinin Kurucu ortakları arasında yer aldı. Amasya halkıyla kuvvetli bağlar kuran Çelik, 2 dönem Tabip Odası Başkanlığı, Amasyaspor Kulübünde yöneticilik, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik görevlerini yürüttü.



2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden katıldığı seçimlerde Meclis üyeliğini kazanan Bayram ÇELİK 2 dönem aynı görevi sürdürdü. 2023 yılında yapılacak seçimler sebebi ile Amasya Belediye Başkanlığı adaylık istifası sebebi ile boşalan Amasya Belediye Başkanlığı makamına, meclisin oy çokluğuyla seçilen ve Amasya Belediye Başkanlığı görevine başlayan Bayram ÇELİK Evli ve 2 çocuk babasıdır.