MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi ölü bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çırpan, evinde ölü bulundu. Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine cinayet büro ekipleri devreye girdi.

MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi ölü bulundu

İl Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Çırpan (64), evinde ölü bulundu, cinayet büro çalışma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi'nde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Apartman sakinlerinden biri binadan çıkacağı esnada Yusuf Çırpan'ın kapısının açık olduğunu görünce seslendi.

Cevap alamayınca kapıdan bakıp Yusuf Çırpan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşusu, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Çırpan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

MHP Antalya il yönetim kurulu üyesi ölü bulundu - 1

CİNAYET BÜRO DEVREDE

Çırpan'ın başının arkasında darbe izi olduğunun belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri devreye girdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartman yanındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla, son olarak alışveriş yaptığı bir marketin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Çırpan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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