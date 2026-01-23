MHP Aydın il başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Başta medyadaki tellalı ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir."

Yalçın, MHP'nin gösterdiği hassasiyeti ve onurlu duruşu, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış belediye başkanları konusunda da CHP'den beklediklerini söyledi.

Haluk Alıcık, Kıbrıs'taki bir otelde kumar masasında çekildiği öne sürülen fotoğrafının basında yer almasının ardından, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.