MHP belediye başkanları toplantısı corona virüs nedeniyle ertelendi

Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiği bildirildi.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 16:54

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.

Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

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