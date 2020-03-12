MHP belediye başkanları toplantısı corona virüs nedeniyle ertelendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Antalya'da MHP'li belediye başkanlarının bir yılının değerlendirileceği toplantının, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde ileri tarihe ertelendiğini bildirdi.



Durmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27-29 Mart 2020 tarihinde yapmayı planladığımız, geleneksel belediye başkanları istiare ve değerlendirme toplantımız, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

