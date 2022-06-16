MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini, il başkanlığının kapatıldığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 16.06.2022 - 12:07

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı kapatıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin İl Başkanlığı'nın kapatıldığını açıkladı.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MHP Diyarbakır İl Teşkilatımız, görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır.''

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kısa süre içinde il teşkilatına yeni görevlendirmeler yapılması için çalışmalar başlatıldı.

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