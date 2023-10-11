MHP eski Isparta İl Başkanı Nail Bayram 4 yıllık yaşam mücadelesini kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta eski İl Başkanı Nail Bayram, 10 Aralık 2019 tarihinde Eğirdir ilçesinde elektrik hattı döşediği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre hastanede tedavisine devam edilen Bayram, taburcu edildikten sonra ara ara rahatsızlanması nedeniyle hastanede tedavi görmeye devam ediyordu. Evinde tekrar rahatsızlanan Nail Bayram, Isparta Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Nail Bayram'ın olaydan bir süre önce çalıştığı yerin fotoğraflarını sosyal medyadan "Çalışmaya devam ediyoruz" notuyla paylaştığı görülmüştü.
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