MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tedbiren karantinaya alındı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Twitter hesabından, "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun." paylaşımında bulundu.



"TEDBİREN KARANTİNAYA ALINDI"

MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, yaptığı açıklamada, "MHP Genel Başkan Yardımcımız Sn Feti Yıldız beyefendi COVİD -19 teşhisiyle değil, kendisi negatif çıkmıştır. yanında görevli bir arkadaşımızın pozitif çıkması sebebiyle tedbiren karantina altına alınmıştır" dedi.