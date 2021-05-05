MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter kimdir?

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

Türk siyasetçi İzzet Ulvi Yönter, 11 Mayıs 1976'da Emirdağ, Afyonkarahisar'da doğdu.

Kamu Görevlisi; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını tamamladı.

Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı.



25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısıdır.



İyi düzeyde İngilizce bilen Yönter, evli ve bir çocuk babasıdır.