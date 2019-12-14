MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan Gelecek Partisi açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, siyasetteki yeni oluşumlara ilişkin isim vermeden Gelecek Partisi'ni eleştirdi.

İsim vermeden Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında olduğu Gelecek Partisi'ni eleştiren Yalçın, ''Gelecek'' vermeyen yalancı Pehlivanlar, Pensilvanya'dan esen rüzgarların kaldırdığı yapraklar, Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır" dedi.



Yazılı açıklamasında uluslararası aktörlerin kendilerine yeni piyonlar bulduğunu iddia eden Yalçın ''Milletimiz, kaderinin havada uçuşan yapraklarla aynı akibete uğramasına izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

