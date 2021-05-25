MHP Genel Başkanı Bahçeli: İçişleri Bakanı yalnız değildir

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Sedat Peker'in videolarıyla başlayan tartışmalar hakkında ilk kez ve net konuştu. Bahçeli, "İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir" dedi. Bahçeli, sadece Süleyman Soylu'ya değil, eski başbakan Binali Yıldırım'a da destek verdi .

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''Türkiye'yi yakın markaja alarak karanlık operasyonların hedef ülkesi haline getirmek için ellerini ovuşturanlara, fırsat kollayanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz, buyur edemeyiz, göz yumamayız.

AKŞENER'İN RİZE ZİYARETİ

Asıl bizi düşündüren İP'in Başkanı tarafından üstlenilen provokatörlük rolüdür. Geçen haftaki grup konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nı katil Netanyahu'ya benzeten ve siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, birkaç gün sonra Rize'yi ziyaret ederek müessif olaylara sebebiyet vermesi çok yönlü incelenmeli ve mercek altına yatırılmalıdır.

Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır.

Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır.

SİYASETTE SEDAT PEKER TARTIŞMASI

İçişleri Bakanı yalnız değildir, yaşananlar karşısında sessiz kalmak bu kiralık çevrelere destek vermektir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.

Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek müfteriliktir (iftiracılık).

Türkiye sosyal medya iftiraları ile ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir.

Her nifak ve dedikoduya can havliyle saldıran CHP yönetiminin siyaseti arazdır, marazdır, ayıplıdır, ahlaksızdır. Tamı tamamına çukur siyasetidir.