MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk aile yapısı tehdit altında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Türk aile yapısının tehdit altında olduğunu belirterek televizyon programlarının, sosyal medya platformlarının ve LGBT gibi akımların aile yapısını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bahçeli "Aile bir milletin var oluşunun en asli unsurudur. Ailenin yapısal olarak dağılması, aile sorumluluklarının bir yük gibi algılanması, özgür yaşam adı altında keyfiliğin özendirilmesi Türk aile yapısı için çok önemli ve göz ardı edilemeyecek bir tehdittir. Türk aile yapısının söz konusu tehditlere karşı korunması gerekmektedir." dedi.

"NÜFUS ARTIŞ HIZIMIZ BÜYÜK DÜŞÜŞTE, ACİL TEDBİR ALINMALI"

Türkgün gazetesine konuşan MHP lideri Bahçeli, düşen doğum oranlarına da şu sözlerle dikkat çekti:

"Ülkemizin önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları ciddi alarm vermektedir. Bu durumun bir beka meselesi olduğu her fırsatta dile getirilmekte ve buna yönelik tedbirlerin ivedilikle alınması tavsiye edilmektedir. En az bunun kadar önemli olan diğer husus da geleceğimiz olan gençlerin heba olmasını, kayıp bir nesil haline dönüşmesini engelleyecek tedbirleri almaktır. Bu da öncelikli olarak aile yapımızı korumaktan geçer."

Gençlerin dünyadaki değişimlere uyum sağlarken,, geleneklerine bağlı kalması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Kendi milli değerlerimizden uzaklaşarak gelişme sağlamamız mümkün değildir." diye konuştu.

MHP lideri, "Çağın karmaşası içerisinde gençleri kaybetmemeliyiz." ifadesini de kullandı.