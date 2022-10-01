MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in katil zanlısı yakalandı

İstanbul Sancaktepe'de silahla vurularak yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer'in katil zanlısı Esenyurt'ta yakalandı.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in katil zanlısı yakalandı

İlişkili Haberler

İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 kişi tutuklandı

İstanbul’da ‘torbacı’ operasyonu: 293 kişi tutuklandı

Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı

Almanları dolandıran çeteye 6 ilde operasyon: 30 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Hançer'i evinden çıkıp aracına bineceği sırada silahla vuran zanlının Ö.D. (31) olduğu belirlendi.

Zanlının yerini de tespit eden ekipler, Ö.D'yi Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in katil zanlısı yakalandı - 1 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer.

Yapılan araştırmada, Erkan Hançer'in 2002'de Kars'ta işlediği cinayetin ardından olayın kan davasına dönüştüğü ve silahlı saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği belirlendi.

HANÇER, 4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Erkan Hançer, 27 Eylül'de Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde silahla vurularak yaralanmış, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hançer, 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Hançer'in katil zanlısı yakalandı - 2 Hançer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

Hançer'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...