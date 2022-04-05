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MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamalarından dolayı tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği bildirildi. Ersoy, iktidarı enflasyon nedeniyle eleştirmişti.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 05.04.2022 - 16:14

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy disipline sevk edildi

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'un, parti politikalarına aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Yalçın, yazılı açıklamasında, "MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, basına yaptığı parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

NE DEMİŞTİ?

Kayseri'de katıldığı televizyon programında enflasyon rakamları ve ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ersoy, vatandaşın enflasyondan muzdarip olduğunu belirterek şunları söylemişti:

''Açıklanan rakamların üzerinde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şeyi yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.''

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