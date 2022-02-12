MHP Kızılcahamam'da kampa girdi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanları Ankara Kızılcahamam'da kampa girdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantılarda "Cumhur İttifakı" vurgusu yapılacak. Teşkilat çalışmaları görüşülecek.

2023 seçimi hazırlıklarının ele alınacağı toplantılarda teşkilatlara "sahada olun" talimatı verilecek.

MHP'nin il başkanları kampı yarın sona erecek. Bahçeli toplantı öncesinde Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Geçen hafta Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri ile milletvekilleri kampa giren MHP, gelecek ayın sonunda da belediye başkanları ile kamp düzenleyecek.