MHP Kütahya İl Teşkilatı'nı feshetti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) İstanbul İl Teşkilatı'nın ardından Kütahya İl Teşkilatı'nı da feshetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

Yalçın, MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in atandığını açıkladı.

Kütahya il başkanı olarak Selçuk Alıç görev yapıyordu.

İSTANBUL İL YÖNETİMİ DE FESHEDİLMİŞTİ

Partinin İstanbul il yönetimi geçen hafta alınan kararla feshedilmişti . İl yönetimiyle birlikte 39 ilçe teşkilatı için de benzer bir karar alınmıştı .

Bu kararın ardından, MHP İstanbul İl Başkanlığı'na Volkan Yılmaz atanmıştı.

Görevden alınan İstanbul İl Başkanı Selim Sertel, "Omuzlarımıza yüklenen Mukaddes görev İstanbul il Başkanlığı vazifesi bugün itibarıyla son bulmuştur. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrindeyiz." açıklamasını yapmıştı.

KARAR YÖNTER'İN İSTİFASI SONRASI ALINMIŞTI

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, genel başkan yardımcılığı görevinden önceki hafta istifa etmişti . MHP yönetiminin İstanbul İl teşkilatını feshetme kararının, bu gelişmenin ardından gelmesi dikkat çekmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yönter'in akademik kariyeri için görevden ayrıldığını söylemişti .

MHP, 2014 yılında da benzer bir adım atarak İstanbul İl Teşkilatı'nın yönetimine son vermişti.