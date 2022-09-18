MHP lideri Bahçeli: Adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

MHP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 2023 adayının Cumburbaşkanı Erdoğan olduğunu yeniden ifade etti. Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'na henüz bir isim açıklamadığı için yüklendi.

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 17:26 | Son Güncelleme : 18.09.2022 - 17:31

MHP lideri Bahçeli: Adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

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6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

MHP Genel Başkanı , partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için ''geliyor gelmekte olan'' sözlerine tepki gösterdi.

'nin açıklamalarından satır başları;

Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Uyarayım davetsiz gelen döşeksiz oturur.

Sözlerim 'zillet ittifakina' ağır geliyorsa onları baştan aşağı giydirmesini iyi biliriz.

Bizi arayan anketlerde değil milyonların kalbinde arasın. Onların adayı şu olmuş bu olmuş hiçbir önemi yoktur. Tavşan zaten tepeyi geçmiştir. Henüz icazet alamamışlardır. Birbirinin açığını arayan kokuşmuş bir ittifak 'nin hangi sorununu çözecektir? Bir isimde uzlaşamayanlar Türkiye'ye güven veremez. 

Son günlerde tarihimizi tartışmaya açmak isteyenler var. Sultan Vahdettin kusurları olsa da hain değildir. 

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