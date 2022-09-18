MHP lideri Bahçeli: Adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince düzenlenen "2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda miting yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimleri için ''geliyor gelmekte olan'' sözlerine tepki gösterdi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Uyarayım davetsiz gelen döşeksiz oturur.

Sözlerim 'zillet ittifakina' ağır geliyorsa onları baştan aşağı giydirmesini iyi biliriz.



Bizi arayan anketlerde değil milyonların kalbinde arasın. Onların adayı şu olmuş bu olmuş hiçbir önemi yoktur. Tavşan zaten tepeyi geçmiştir. Henüz icazet alamamışlardır. Birbirinin açığını arayan kokuşmuş bir ittifak Türkiye'nin hangi sorununu çözecektir? Bir isimde uzlaşamayanlar Türkiye'ye güven veremez.

Son günlerde tarihimizi tartışmaya açmak isteyenler var. Sultan Vahdettin kusurları olsa da hain değildir.