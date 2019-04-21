MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.
Bahçeli oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;
Cumhur İttifakı 31 Mart'tan büyük başarıyla çıktı. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. CHP'nin ulaştığı seçim snuçları abartılmamalıdır.
Komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim olsunu kabul mü edelim?
31 Mart'ta PKK CHP lehine çalışmadı mı? İBB'ye onca usulsüzlükle seçilen şahsın Saraçhane'deki konuşması yetmedi mi? Artık normalleşme zamanıdır diyerek gizemli mesajlar veren siyasi eskiler içinde çıktıkları partiyle hesaplaşmak için CHP'yi siper olarak kullanmadılar mı?
Bu sayede siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyoruz, maksatlarını da deşifre ediyoruz. Ekonomik teröristler Türk lirasının değerine saldırıyor. Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri ağırdan almayalım.