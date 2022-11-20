MHP lideri Bahçeli: Parlamenter sistem dışında teklifleri yok

MHP lideri Bahçeli, Millet İttifakı'nı hedef alarak "Parlamenter sisteme dönüşten başka teklifleri yok" dedi. Bahçeli, Kuzey Irak ve Suriye'ye yapılan hava harekatına ilişkin "Teröristlerin inleri vuruldu" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli: Parlamenter sistem dışında teklifleri yok

Genel Başkanı , "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Parlamenter sisteme dönüşten başka teklifleri yok. Millet İttifakı karanlık bir projedir. 

Cumhuriyeti masada kurulmadı. Mevki arayışında değiliz, devleti yüceltme çabasındayız. 

Adayımız belli, kararımız net. Beraberliği koruyacağız. Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 

Rusya ve Ukrayna ile görüşebilen tek ülke Türkiye oldu. 

Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul açıklamaları ahlaksızlıktır. 

PENÇE KILIÇ HAREKATI

PKK/YPG terör örgütünün eylem kapasitesine darbe indirildi. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef orasıdır. Teröristlerin inleri vuruldu, vakit hesap vaktidir. Pençe Kılıç harekatıyla hainler için hiçbir yer güvenli değildir. 

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