MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti

Genel Başkanı Bahçeli, dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bahçeli, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve yönetimi ile kahvaltı masasında bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından Bahçeli, Ülkü Ocakları yönetimi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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