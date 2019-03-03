MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanlığı yeni hizmet binasını ziyaretinin ardından basın toplantısı düzenledi.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
"Zillet ittifakı teröristlere tepkisizdir. Çünkü zillet, PKK'dan FETÖ'ye kadar Türk ve Türkiye düşmanlarıyla aynı karededir."
"Biz 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakı ile kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz."
"Cumhur İttifakı, doğru siyasetin tarafıdır. Ankara, Özhaseki ile yükselecek ve yürüyüşünü sürdürecektir."
"Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir."