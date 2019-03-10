MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eskişehir'de düzenlenen Cumhur İttifakı toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Zillet gibi inkarcı değiliz. Çalışmaları yok saymayız. Allah'tan korkar kuldan utanırız. Eskişehir'de kutlu bir değişim vakti gelmiştir. Nöbet sırası Cumhur İttifakı'ndadır. Eskişehir onurludur, HDP ile ittifak yapan CHP'yi affetmeyecektir. PKK'ya el uzatan YPG'ye umut bağlayan FETÖ'cülerle görüşen zillet ittifakını sırtından atacaktır. CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir. YPG ile poz vermekten HDP ile kolkola girmekten Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan başka bir şey yapmamaktadır. CHP işgal edilmiş, emperyalistlerin çekim alanına girmiştir.

Türkiye'yi yıktırmayız, Türkiye'yi böldürmeyiz. Türk vatanını zalimlere teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur olmayacaktır. Milli mücadeleyi boşuna mı verdik. CHP Genel Başkanı katıldığı bir TV programında onlar bize mi saldıracak diye soruyor. Sonra ben böyle bir şey söylemedim diyor. Kıvırmada üstüne yok. Saptırmada ve inkarda eline su dökecek yok. Yüzü var kızarmıyor, gözü var yaşarmıyor. Kalbi var çarpmıyor. Yalan, ruhlarına işlemiş. Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar.

Utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar. Cumhur İttifakı Türkiye diyor, zillet ittifakı Kürdistan hayali kuruyor. Türkiye'nin beka sorunu olmadığını söyleyenler belanın ta kendileridir. Biz belanın değil bekanın yaşatılmasını hedefliyoruz. Türkiye çok ciddi bir beka sorunu ile karşı karşıyadır. Vatanımızı içine alan husumet giderek daralmaktadır. Risk ve tehditleri ortadan kaldırmak hepimizin temel önceliğidir. Türkiye hepimizin ortak vatanıdır. Şunu bilmek lazımdır ki; dünyanın gözü üzerimizdedir."

"BEKA MESELEMİZ GEÇMİŞE NAZARAN AĞIRLAŞTI"



Bahçeli öncesinde ise Bilecik'te düzenlenen mitingde halka hitap etti. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:



"Dövizin fiyatı yükselince felaket tellalları ortaya çıkıyor. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak yarın doyarız, bugün işimiz yoksa yarın buluruz. Patlıcan kışın pahalıysa yazın ucuzlar. Elbet vakti geldiğinde doya doya yeriz. Bayrak inerse bunun tamiri nasıl yapılacak? Ezan susarsa ikamesi nasıl olacak? Zillet ittifakı diyor ki; beka sorunu yoktur.



Beka meselemiz geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Beka olmadan ekmek olur mu? Beka olmadan ucuz yedim pahalı aldım demek mümkün mü? Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldi çekirge yiyerek mukaddesatını korudu. Beka olmadan belediyenin bir manası söz konusu mu? Zillete kapılmamak zayıf düşmemek için Cumhur İttifakı.



Türkiye'nin yükselişi için güçlü bir evet mi? Bu evetlere 'zillet' dayanamaz. Bu evetler karşısında terör ve bölücülük şebekesi duramaz. Ne Kemal'i ne Meral'i ne de Temel'i. Bu evetler karşısında Türkiye düşmanları duramaz. Cumhur kaderine leke sürdürmeyecektir. Mahalli idareler seçimleri bir beka seçimidir.



CHP LİDERİNE ELEŞTİRİ



CHP Genel Başkanı telaş ve korku içinde. Yalan üstüne yalan konuşmaktadır. Şuurunu kaybetmiş ve akıl izan ölçüleri tümden kayboldu. Dün dediğini bugün inkar etmektedir. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmıyor. Sırtlarını YPG'ye dayayanlarla işbirlği yapıyor. 'YPG bize mi saldıracak' sorusunu, Kilis'te, Şanlıurfa'da Hatay'da sorsun. Kılıçdaroğlu nerede yaşıyor, ne yiyor Türkiye'ye nereden bakıyor? CHP zilletin içindedir. Zillete kapılmıştır, zilletle yolları kesişmiştir. Terör örgütleriyle dirsek temasları olanlar Türkiye'nin yüzüne nasıl bakacaklar. Bir tarafta zillet diğer tarafta millet vardır.



İP Başkanı HDP ile kuytu köşelerde görüşüyor. Gaflete bakınız, rezalete bakınız. Açığa çıkan karanlık işbirliğine bakınız. HDP kimin adayını destekliyor. Elbette CHP'yi ve İP'i destekliyor. Bunlar nasıl oldu da ittifak kurdu. Kandil isim vermiş CHP yazmıştır. Zillet ete kemiğe bürünmüştür. Gerçek CHP'lilere sesleniyorum, vazgeçin bu Kemal Kılıçdaroğlu'dan."