MHP lideri Bahçeli'den 10 Kasım mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur" ifadelerini kullandı.**

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirten Bahçeli, 10 Kasım 'ın devlet ve millet açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Atatürk'ü anmanın yanı sıra onun fikirlerini ve bıraktığı mirası doğru anlamak gerektiğine işaret eden Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur."

"ATATÜRK'ÜN KURUCU FELSEFESİNİ MERKEZE KOYMALIYIZ"

Atatürk'ün kurucu felsefesinin, devlet aklının ve temel ilkelerinin faaliyetlerin merkezinde yer alması gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır."

Bahçeli, Türkiye'nin tarihsel tecrübesi ve jeopolitik konumunun bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birleştirilerek stratejik bir güce dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Atatürk'ün yalnızca askeri başarılarıyla değil, Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından gerçekleştirdiği inkılaplarla da büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Bahçeli, onun Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma hedefini hatırlattı.

"CUMHURİYET MİRASI SONSUZA KADAR YAŞATILMALI"

Atatürk'ün "Benim en büyük eserim Cumhuriyettir" sözünü hatırlatan Bahçeli, gelecek kuşakların temel görevinin Cumhuriyet'e sahip çıkmak olduğunu vurguladı.

Bahçeli, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum."