MHP lideri Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması. “Terörsüz Türkiye gaye ve gayretiyle taban tabana zıt"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den hapis cezası verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ilişkin yazılı bir açıklama geldi.



"“Terörsüz Türkiye” hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır" diyen Bahçeli, “Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamız gerekmektedir.” dedi.

Ahmet Özer'e verilen cezanın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirten bahçeli, “Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’e, “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi “Terörsüz Türkiye” gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.” ifadelerini kullandı.



“KARAR TEMYİZ AŞAMASIDNA DÜZELTİLMELİ”



Bahçeli'nin açıklaması şöyle devam etti:



“İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.”

AHMET ÖZER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Soruşturma kapsamında geçen ekim ayında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Özer, yargılamanın 3. celsesinde tutukluluk sona erdirilmişti.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısının mütalaası doğrultusunda Özer'in terör örgütü üyeliği iddiasıyla bu suçu işlediğine dair 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Özer'in yerel mahkemenin kararından sonra cezaevine girmesi söz konusu değil. İstinaf yolu ise açık.