MHP lideri Bahçeli'den bayram mesajı

SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Bahçeli, bayram mesajında "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur" ifadelerini kullandı.
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NTV Haber 30.07.2020 - 14:05| Son Güncelleme : 30.07.2020 - 14:06
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