MHP lideri Bahçeli'den deprem mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devletin depremzedelere yardım için seferber olduğunu belirterek, "İnanıyorum ki, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir." ifadelerini kullandı.



Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrasında Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Bahçeli, "Deprem hiç şüphesiz hepimizi derinden üzmüştür. Türkiye deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiştir." değerlendirmesini yaptı.



Bahçeli, dayanışma ve duaya, itidal ve içtenliğe, sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bir dönemde olunduğunu belirtti.





MHP'nin incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirdiğinin altını çizen Bahçeli şunları kaydetti:



"Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız. Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu nedenle tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçeneğimiz de yoktur."



Türkiye'nin her zorluğu aşmaya muktedir olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Barınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarının deprem bölgesine zamanında intikali memnuniyet vericidir."



Türkiye'nin Allah'ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle geleceğinin altını çizen Bahçeli, depremde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileklerini iletti.



Bahçeli, "Rabb'im her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye'yi korusun diyorum.

Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah'a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.