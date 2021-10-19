MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na bürokrat tepkisi

MHP Genl başkanı devlet bahçeli grup toplantısında konuşuyor.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasına tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu’nun bürokrasiyi tehdit mesajı vesayetçi bir söylemdir" dedi.



Bahçeli, "Başın göğe erdi mi? O tarihe kadar yapan yaptı, kapan kaptı. CHP Genel Başkanı çelişkiler yaşıyor" diye konuştu.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



"İnsanımız ne istiyorsa onu sağlayacağız. İnkarcılara prim vermeyeceğiz. İstismarcılara izin vermeyeceğiz. Hesap vermemiz gerekiyorsa seve seve veririz. Biz krizlerin ortağı değiliz, insanımızın dert ortağıyız.

Sokak aralarında kağıt toplayan kardeşlerimizin daha huzurlu daha güvenli çalışabilmelerinin önünü açmaktır. Bunun ilk adımı eğitimdir.

Osman Kavala Soros'çudur. Selahattin Demirtaş teröristtir.

Tıpkı Humeyni gibi, Türkiye’ye gelmeyi bekleyen FETÖ ele başı Gülen’e ümit bağlamasınlar. Terörist başı Gülen’in Türkiye’ye geldiği gün öldüğü gündür. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bürokratlara değil İBB Belediye Başkanına kafa yormalıdır. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın sipariş bir senaryo devrededir. İl il, ilçe ilçe gezmekteki amacı nedir bu belediye başkanının Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur?

"TÜRKİYE'YE KARŞI CEPHE OLUŞTURULUYOR"

Yunanistan, Ege ve Doğu akdenizde ittifaklar kurarak Türkiye'ye karşı cephe oluşturmaktadır. Yunanistan, Fransa ile savunma ve güvenlik alanında anlaşma imzaladı. Olası bir durumda askeri güçlerini birbirleriyle paylaşacaklar.

"IRAK VE SURİYE'NİN KUZEYİ TEMİZLENMELİ"

Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyi mutlak suretle temizlenmeli, terör saldırıları son bulmalıdır. Aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden hesap sormak, sınır ötesi operasyonla etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes vazifedir. Madem teröristler gitmiyor, sınırlarımızdan çekilmiyor o zaman kudret ve kuvveti devreye sokmak milletin şan ve şerefinin ana fikri olmalıdır."