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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında terörle mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürmesi gerektiğini belirten MHP lideri Bahçeli, ''Pençe operasyonunun başarıya ulaşması samimi beklentimizdir'' dedi.

Bahçeli, mesajında ''Kürk kökenli kardeşlerimizin bölücü teröre karşı tavizsiz ve keskin bir duruş göstereceklerinden en küçük kuşkum yoktur. Kardeşliğimiz ve bekamız için sorumluluk alıp tarihi görevlerini yerine getireceklerine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

MHP'yi Kürtlerle ihtilaf içinde göstermenin köksüzlük ve cinayet olduğunu belirten Bahçeli, ''Türkiye'nin karşısında mevzilenmiş karanlık odaklar milli birlik ve dayanışma şuurunu yıkamayacaktır'' dedi.