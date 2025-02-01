MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teğmenler açıklaması: Doğru ve isabetli bir karar
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'kılıçlı yemin soruşturmasında' TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır." ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK 'dan ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri ile ilgili kararın doğru ve isabetli olduğunu belirtti.
Bahçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur." ifadelerini kullandı.
KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASI
Kara Harp Okulu’ndaki kılıçlı yemin soruşturmasında Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıklamıştı.
Açıklamanın devamında, "Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır." denildi.
Kara Harp Okulu’ndaki mezuniyet töreninde gerçekleşen kılıçlı yemin nedeniyle haklarında disiplin soruşturması başlatılan 5'i teğmen, 8 askeri personel hakkında yüksek dilipsin süreci 16 Ocak tarihinde tamamlanmıştı.
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