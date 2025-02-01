MHP Genel Başkanı Bahçeli'den teğmenler açıklaması: Doğru ve isabetli bir karar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK 'dan ihraç edilen 5 teğmen ve 3 disiplin amiri ile ilgili kararın doğru ve isabetli olduğunu belirtti.

Bahçeli tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Herkes bu karara saygı duymalı; karışık, karanlık ve kaotik Türkiye şartlarını ikmal ve inşa etmek için pusuda bekleyen demokrat maskeli darbe severler aklını başına almalıdır. Korsan ve paralel yeminlerle aklına estiği gibi bağırıp çağıranlara gereği yapılmış, maşeri vicdan bu karardan memnuniyet duymuştur." ifadelerini kullandı.