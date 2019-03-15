Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırılara ilişkin tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklama yapan Bahçeli, "Gün geçmiyor ki, mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın. Türk ve İslam düşmanları gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçıyor, kan döküyor, barbarlıkta sınır ve eşik tanımıyorlar.



Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Cuma Namazı esnasında iki camiye düzenlenen terörist saldırıda sayıları elliye ulaşan kişi hayatını kaybetmiş, bir o kadarı da yaralanmıştır. Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir.



Camilerimize kast eden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir.



Katil(ler) ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelenda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur.



Irkçılığın geldiği aşama korkunç seviyelerdedir. Türk ve İslam değerlerini hedef alan teröristlerin karanlık emelleri alarm verici düzeydedir. Ümit ederim ki,ülkemizde inançlarımızla alay edip karalamaya teşebbüs eden çevreler mezkur terör saldırısından ders alır, sonuç çıkartır.



Yeni Zelanda’daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.



Unutulmasın ki, “Allah Bes, Baki Hevestir.” “Galip Olan Yalnızca Allah’tır.” Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. Cuma’mız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere yapılan silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 20'si ağır olmak üzere 48 kişinin de yaralandığını açıkladı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.