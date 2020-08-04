MHP lideri Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bahçeli, ''CHP hiziplerin, farklı ideolojik akımların, fuzuli politik akıntıların baskısı altında. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemem, ama bildiğim bir şey var, CHP’yi saat gibi kuranlar, sabırla kurgulayanlar, Türkiye’nin karşısına kurşun asker gibi dikenler boş durmuyor'' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin yeni bir siyasi oluşum içerisinde olduğuna yönelik soruya ilişkin de yanıt veren Bahçeli, ''Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP’nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor'' dedi.

''KÖKÜNDEN KOPAN OLUŞUM ÇOK YAŞAMAZ''

Devlet Bahçeli sözlerine şunları da ekledi:



''37.Olağan Büyük Kurultay bir fırsattı, belki de bu fırsat kapısı ardına kadar açıldı. CHP, vaki geleneğiyle vahim gerçeği arasında kalmanın ağır sıkıntısını yaşıyor. Bana göre kökünden ve tarihinden kopan hiçbir sosyal ve siyasal oluşum çok yaşamaz.



CHP iktidar hedefini falan bırakıp, girdiği tünelde karşısından gelen tehlikeli ışığa kafa yormalıdır. Bu ışık kurtuluş değil, şiddetli çarpışmadır, dağılmadır, parçalanmadır''

AKŞENER'E EVİNE DÖN ÇAĞRISI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Akşener’in, Ayasofya Camii’ni ziyaret ederek namaz kılmasının, hayırlı bir gelişme olduğunu söyledi. Akşener'in bu hareketiyle ittifak ortaklarından ayrıştığını belirten Bahçeli, “Sayın Akşener’in böyle ittifak olmayacağını görüp derhal ve çok kısa süre içinde evine dönmesi doğru ve tutarlı bir davranış olacaktır. Evinde rahatı ve huzuru bulacaktır” dedi.