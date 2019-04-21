MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumuna katıldı.

Bahçeli oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Cumhur İttifakı 31 Mart'tan büyük başarıyla çıktı. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Milletimizin verdiği karara saygı duyarız. CHP'nin ulaştığı seçim snuçları abartılmamalıdır.

Ne yapalım, seçildi diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumalım? Tunceli, Dersim olsunu kabul mü edelim? 15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan şahsın 'Dersim' dayatmasına hoşgörü gösteremeyiz.

31 Mart'ta PKK CHP lehine çalışmadı mı? İBB'ye onca usulsüzlükle seçilen şahsın Saraçhane'deki konuşması yetmedi mi? Artık normalleşme zamanıdır diyerek gizemli mesajlar veren siyasi eskiler içinde çıktıkları partiyle hesaplaşmak için CHP'yi siper olarak kullanmadılar mı?

"KIZGIN DEMİRİ SOĞUTALIM AMA..."

Bu sayede siyasetin kara deliklerini görmekle kalmıyoruz, maksatlarını da deşifre ediyoruz. Ekonomik teröristler Türk lirasının değerine saldırıyor. Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri ağırdan almayalım.

7 Haziran sonrası yüzde 60 bloğunu etkisiz hale getirdik. Bu gidişle FETÖ kaybettiği mevzieri yeniden kazanacak. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır. Antalya'da hainler daha fazla cirit atacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin kaderiyle oynayamaz Üç valiz belgeyi eksiksiz incelemek YSK'nın tarihi görevi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün adının değiştirilmesi gündeme gelecek midir? İstanbul'da seçimin tekrarı beka meselesidir. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır?

İBB'de veri kopyalanmasının durdurulması kararı isabetlidir. 82 milyon Türk vatandaşının inancı birdir, adı birdir. Bizim ittifakımız cumhurladır.

"CUMHUR İTTİFAKI SİYASİ GEREKÇELERLE KURULMADI"

Türkiye ittifakından söz etmek soru işaretleri yarattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ittifakıyla neyi kastettiğini bilemeyiz. Bizim bildiğimiz Cumhur İttifakı'dır. Gündemimiz Cumhur İttifakı'na yönelik sabotajlara izin vermemektedir. Cumhur İttifakı siyasi gerekçelerle kurulmadı.

Terörle mücadele tavizsiz sürdürülmelidir. Cumhur İttifakı varsa umutlar bitmemiştir. MHP olarak alnımız açık, sözümüz senettir. Çok konuşarak üstünü örteceğimiz yalanlarımız yoktur. Nasıl görünüyorsak öyle oluruz."