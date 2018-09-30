MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kızılcahamam kampının açılışında konuştu.

Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomik Program gerekse de hükümetin aldığı diğer önlemler kalıcı, kararlı ve kapsayıcı şekilde uygulandığı müddetçe iyileşme ve beklenen bahar havası çok uzak olmayacaktır" dedi.

MHP lideri ayrıca, "Biz CHP gibi olamayız. Biz Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlı çıkmayacağını görür ve söyleriz. Top çevirmeyiz" açıklamasında da bulundu.

"İTTİFAK BAŞKA, TEKLİFİMİZ BAŞKADIR"

"Sanal haritalar başında sınırlarla oynayan, terör örgütlerini teşvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarında bırakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtır" diyen Bahçeli af teklifi hakkında ise, "Verdiğimiz sözleri sonuna kadar tutacağız. Bir defalığına 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz. Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek. Uyuşturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanları topluma kazandırmak için insiyatif üstlenmeyelim mi? Kanun teklifimizle ilgili gelişler ve alınan tutumlar Cumhur İttifakı'ndan bağımsızdır. İttifak başka, teklifimiz başkadır. İttifakla kanun teklifine karşı gösterilecek tavırları birbirlerine karıştırmamak, fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir" dedi.



YEREL SEÇİMDE İTTİFAK TARTIŞMASI

Bahçeli yerel seçimde ittifak tartışmaları konusunda ise şu açıklamalarda bulundu:

"MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Bizim derdiğimiz Türkiye'dir, Türk milletidir, Cumhur İttifakı'nın tıpkı Kuvayımilliye ruhunda olduğu gibi diri ve dik duruşunun devam ettirilmesidir. Yerel seçimi yeni hükümet sisteminin imtihanı olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın milli görev ve tarihi sorumluluğunu bir kez daha icra etmesini mühim görüyoruz.

Parti olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız. Gerçekten de sözümüzden caymayacağız. Bu kararımızı 'İstanbul'dan vazgeçmek' olarak yaftalayan zeka özürlülerin yüzüne dahi bakmaya tenezzül etmeyeceğiz."'Her ilde aday çıkaracağız' sözlerine ihtiyaç yoktur.

Cumhur İttifakı'nın yasal yönü oldu. Yasal yönden tecrübe kazanılmışsa mahalli idarelerde de o tecrübeden yararlanılabilir. Cumhurbaşkanımızla henüz bir görüşme olmamıştır, talep gelirse görüşürüz.



İki parti arasında görüşmeleri sulandırmaya gerek yoktur. Biz Cumhur ittifakına taktiksel olarak bakmıyoruz. Cumhur İttifakı bizzat milletimiz iradesidir. Cumhur ittifakı yaşayacak, dosta ve düşmana mesaj olacak.



31 Mart 2019'a, sadece belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il genel meclisi üyelerinin, köy ve mahalle muhtarlarının seçimi olarak bakmıyoruz. Türkiye'nin 2023'ten önceki son virajı, yeni hükümet sisteminin son imtihanı olarak yorumluyoruz."

