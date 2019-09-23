Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sosyal medyada sağlığının kötü olduğu yönündeki iddiaların ardından MHP'den açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 71 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında konuşan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Bugün sabah saatlerinde Sayın Genel Başkanımız mide bulantısı şikayetiyle hastaneye müracaat etti. Hastaneye intikalinden itibaren kendisinin tetkikleri yapılmaktadır.



Bazı sosyal medya alanlarında ifade edildiği gibi beyin kanaması veya kalp hastalığıyla alakalı hiçbir problemi yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilen bir durumdadır. İstirahat etmektedir. Bu açıklamayı, hastane başhekimliği daha geniş bir şekilde ilerleyen yapacaktır.



Genel Başkanımızın durumu son derece iyi ve mükemmel durumdadır. Hastaneye intikalinden itibaren Genel Başkanımız kendisinde. Herhangi bir problem yok. Şu an için istirahat ediyor. Tetkiklerin de çoğu yapıldı. Herhangi bir problem yok.”

BAHÇELİ'NİN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ: ATEŞ YÜKSELMESİ SONUCU HASTANEDE



Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili bir diğer açıklama da MHP Genel Başkan Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den geldi. Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "MHP Lideri Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: EVDE TEDAVİSİ DEVAM EDECEK

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Koca hastane çıkışında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Genel durumu son derece iyi. Hastanede yatışının zorunlu olacağı bir durumu söz konusu değil. Genel tetkikleri yapılıp, ciddi sorun olmadığı üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu belirlendi. Evde tedavisi devam edecek. Kendisi zaten ayakta konuşabiliyor. Herhangi bir ciddiyeti yok."

Hastanede tedavisi tamamlanan Bahçeli saat 15.40'ta taburcu oldu.