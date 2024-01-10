MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi MHP'nin Manisa adayı belli oldu. Cengiz Ergün MHP’nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olarak açıklandı. Bu gelişmenin ardından MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün'ün kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Cengiz Ergün kimdir?

MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün kimdir?

MHP içinde siyasete devam eden Cengiz Ergün son olarak 31 Mart yerel seçimlerinde partisinden beldiye başkanı adayı oldu. İşte, MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün hakkında bilgiler...

CENGİZ ERGÜN ?

Cengiz Ergün 1960 yılında Manisa'da doğdu. Cengiz Ergün ilkokulu sırasıyla Murat Germen , Necatibey ve Gazi İlkokulu’nda okudu. Ortaokulu Şehitler Orta Okulu'nda, Liseyi İzmir Fatih Lisesi'nde tamamladı. Üniversite Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde aldı ve 1980 yılında mezun oldu.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisa Belediye Başkanı seçildi. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden tekrar aday oldu ve kazandı ,böylece Manisa'nın ilk Büyükşehir Belediye Başkanı olma unvanını aldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 52.77 oranında oyla 3’üncü kez Belediye Başkanlığına seçildi.

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