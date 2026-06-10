MHP Manisa il teşkilatı feshedildi
10.06.2026 19:31
MHP'nin Manisa il teşkilatı feshedildi
MHP'nin Manisa il teşkilatı feshedildi. Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Manisa il teşkilatının feshedildiğini, Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş’ın atandığını açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinin Manisa il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş’ın atandı.
Yalçın açıklamasında şunları söyledi:
“Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır”