MHP Milletvekili Kaşlı, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"27. ve 28. dönem MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle parti disiplin kuruluna sevk edilmiştir."