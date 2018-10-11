Gemerek ve Tosya Sulh Hukuk Mahkemelerinin verdiği tedbir kararlarına aykırı şekilde, MHP'nin 15 Mayıs 2016'daki olağanüstü kurultayını toplantıya çağırarak "halkı kanunlara uymamaya tahrik" suçunu işledikleri öne sürülen İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in de arasında bulunduğu "çağrı heyeti" üyesi 3 kişinin beraatine hükmedildi.

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in avukatları ile müdahil MHP'nin avukatı Kürşat Üçüncü katıldı.

Söz alan avukat Üçüncü, sanıklara ilişkin şikayetlerinin sürdüğünü ifade etti.



Sanık avukatları Ahmet Öztürk ve Burcu Aslan ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.



Hakim, "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle sanıkların beraatine karar verdiğini açıkladı.



İddianamede, sanıkların, henüz kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanarak, parti delegelerini 15 Mayıs 2016'da Esenboğa Havalimanı yakınındaki otelde yapılacak olağanüstü parti kongresine çağırdıkları ifade edilmişti.



Çağrıya uygun olarak 15 Mayıs sabahı 500 kişilik grubun otel çevresindeki polis kontrol noktalarına gittiği, polisin ise Ankara 25. İcra Dairesinin Akyurt İcra Müdürlüğüne gönderdiği talimat yazısına dayanarak, otele ulaşmak isteyen delegelerin ve partililerin geçişine izin vermediği anlatılan iddianamede, bekleyen kişi sayısının ilerleyen saatlerde arttığı, 200 kişilik grubun havaalanı yolunu bir saat süreyle trafiğe kapattığı kaydedilmişti.



"Sanıkların, kesinleşmemiş mahkeme kararına dayanarak, TBMM'de grubu bulunan MHP yönetimi ve teşkilat yapısını doğrudan etkileyecek kongre girişimlerinin 'mevzuatı bilmemek' veya 'yanlış yorumlamaktan' kaynaklandığının değerlendirilemeyeceği" ifade edilen iddianamede, şöyle denilmişti:



"Şüphelilerce yapılan davet üzerine 5 bin kişinin anılan yere geldiği, polisin kurduğu barikatı aşmaya çalışan bu topluluk ile polis arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandığı, 200 kişilik grup tarafından olay yerindeki ana arter bulvarın bir saat süreyle çift yönlü trafiğe kapatıldığı, bu eylemin havaalanına gitmek ya da havaalanından dönmek isteyen çok sayıda insanın mağduriyetine yol açtığı ve yaralamalı bir trafik kazasına sebebiyet verdiği gözetildiğinde, eylemin kamu barışını bozmaya elverişli bir boyuta ulaştığı sonucuna varılmıştır."



İddianamede sanıklar Ali Sağır, Mehmet Bilgiç ve 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Aksaray Milletvekili seçilen Ayhan Erel'in, 6'şar aydan 2'şer yıla kadar hapsi isteniyordu.