MHP: Seçim bir ay öne çekebilir

MHP'den yapılan açıklamada haziran ayında yapılması planlanan seçimin 1 ay öne çekilebileceği belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nun katılımıyla MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından basın toplantısı düzenlendi.

Parti genel sekreteri, dikkat çekici bir açıklama bulundu.

Büyükataman, seçimlerin 18 Haziran 2023 tarihinde yani zamanında yapılacağı söyledi ancak Kurban Bayramı ve üniversite sınav tarihlerini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

''Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz"