MHP, seçim için 17-19 Mart'ta kampa giriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li başkanları Antalya'da kampa alıyor. 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampta seçim hazırlıkları ve depreme ilişkin konular ele alınacak.

MHP, seçim için 17-19 Mart'ta kampa giriyor
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'li belediye başkanları, 17-19 Mart tarihlerinde Antalya'da üç gün sürecek kampa giriyor.

Serik İlçesi Belek turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenecek kampa, MHP Genel Başkanı , parti üst düzey yöneticileri ve genelinden katılım sağlayacak il, ilçe ve belde belediye başkanlarının gündemi, seçim hazırlıkları ve deprem bölgesine ilişkin konulardan oluşacak.

MHP'nin Antalya kampının 17 Mart Cuma günü gerçekleşecek açılışı ve 19 Mart Pazar günü kapanışında Genel Başkan Bahçeli'nin yapacağı konuşmaların basına açık olması bekleniyor.

Kampta, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine yönelik hazırlıklar gözden geçirilerek, parti yöneticilerince sunumlar yapılacak. 

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