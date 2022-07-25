MHP seçim mitinglerine 4 Eylül'de başlıyor

MHP seçim mitinglerine başlıyor.



MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 2023’te yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlık kapsamında ilk açık hava mitingi Sivas Kongresi’nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta yapılacak.



“2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” sloganıyla gerçekleşecek miting Sivas teşkilatının ev sahipliğinde Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarının katılımıyla düzenlenecek.



“Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” Toplantıları ise 29 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yeniden başlayacak.