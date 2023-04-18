MHP seçim mitinglerine başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında ara verilen, "Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantılarının tekrar başlayacağını bildirdi.



Yalçın, yazılı açıklamasında, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamındaki çalışmaların 2021'den bu yana büyük bir şevk ve heyecanla yürütüldüğünü ifade etti.



Açık hava toplantılarının, 2021'de "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" başlığı altında Afyonkarahisar'da yapılan toplantıyla başlatıldığını hatırlatan Yalçın şunları kaydetti:



"Toplantılarımıza 2022 yılı Şubat'ında İzmir Bayraklı'da 'Adım Adım 2023' - 'İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları'nın ilkinin düzenlenmesiyle hız verilmişti. MHP tarafından daha sonra farklı içerikler belirlenerek bütün yurt sathına ve toplum katmanlarına yayılan seçim faaliyetleri, çeşitli illerimizde düzenlenen açık hava toplantılarıyla yeni bir ivme kazandı. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında meydana gelen ve 11 ilimizi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı büyük felaket ve milletçe yaşanan büyük acılar dolayısıyla açık hava toplantılarına ara verildi. MHP şimdi yeniden meydanlara iniyor ve 'Adım Adım 2023; 14 Mayıs'a Doğru Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantılarımız tekrar başlıyor."



Partinin nisan için planlanan açık hava toplantılarının yeri ve zamanı şöyle açıklandı:



"24 Nisan Pazartesi saat 13.00'te Kastamonu, saat 16.00'da Çankırı, 25 Nisan Salı saat 13.00'te Nevşehir, saat 16.00'da Niğde, 29 Nisan Cumartesi saat 13.00'te Eskişehir, saat 16.00'da Kütahya, 30 Nisan Pazar saat 13.00'te Karabük, saat 16.00'da Bartın."