MHP, Sorgun Belediye Başkanı'nı belediye başkanları listesinden çıkardı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, sosyal medya hesabından Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci hakkında açıklama yaptı.



Durmaz, yaptığı açıklamada, "Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

EKİNCİ: İSTİFA EDİYORUM

Ekinci, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Ekinci, "Mensubu olduğum MHP üyeliğimden son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına istifa ediyorum." dedi.



SORGUN BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?



Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 22 Haziran 1981 tarihinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğdu.



2004 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekinci, 2009 yılında yapılan seçimlerde MHP'den Sorgun Belediye Meclis Üyesi seçilmişti.



Ekinci, 2019 yerel seçimlerinde MHP'den aday olup belediye başkanı seçildikten sonra 2024 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Sorgun Belediye Başkanı olmuştu.