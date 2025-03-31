MHP ve DEM Parti ilk kez bayramlaştı

Bugün siyasi partilerin bayramlaşma günü.

MHP ve DEM Parti arasında kritik bir bayramlaşma gerçekleşti.



MHP heyetinde Zuhal Topçu başkanlığında heyet ile DEM Parti'de ise Ayşegül Doğan başkanlığında heyet bayramlaştı.



Görüşmede önemli mesajlar verildi. Zuhal Topçu, "Sayın Genel Başkanımız, ilk adımları attı. Umarım bundan sonra Türkiye için önemli bir süreç olur. Bahçeli, siyasi figür dışında bilge lider olarak sürece katkı yaptı." dedi.



Ayşegül Doğan ise "Türkiye tarihsel bir fırsatla karşı karşıya. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, daha özgür ve kapsayıcı olması için riskleri bertaraf etmesi gerekiyor." diye konuştu.