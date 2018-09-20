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MHP'den yerel seçimde ittifak tartışması sürerken dikkat çekici bir adım geldi. Gazetecilerle bir araya gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli İstanbul'da aday çıkarmayacaklarını söyledi.

YEREL SEÇİM MESAJI

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:



"İstanbul'da çıkarttığımız adayın kaç oy alacağı geçmişte belli. Kazanamayacağımız yerde bir aday çıkartıp 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı? Ama ilçelerinde bizim de aday çıkartacağımız yerler var.''

ANKARA VE İZMİR İÇİN TEMKİNLİ KONUŞTU



Ankara ve İzmir için ise temkinli konuşan MHP lideri ''İnceliyoruz'' dedi. MHP'nin yönettiği belediyelere yeniden talip olduğunu söyleyen Bahçeli, ''Bazı hizmetler yarıda kaldı'' diye konuştu.

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:



''AK PARTİ AYNI YERDE ADAY GÖSTERİRSE İTTİFAKIN RUHU ZEDELENMEZ''



''AK Parti aynı yerde aday gösterirse ittifakın ruhu zedelenmez. Onlar çıkarıyorsa biz de çıkartırız. 'Haydi gelin burada bir aday etrafında birleşelim' olabilir. Bunlar hep konuşulur. 'İlle de benim dediğim olacak' diyenleri de sırtımızda küfe yok ya taşıyacak durumda değiliz. Türkiye'yi düşünerek gerçekçi siyaset yapmaya çalışıyoruz.''



3 BÜYÜK ŞEHİR UYARISI



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın 3 büyük şehirde başarısız olması durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tartışmaya açılacağını dile getirdi.



GÜNEYDOĞU İÇİN AŞİRET GÖRÜŞÜ ÖNERİSİ



Doğu ve Güneydoğu için de aşiretlerin iradesi önemli uyarısı yapan Bahçeli, ''Adayın kim olduğunun dışında, Kürt kökenli Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan aşiretlerin iradesini alarak, onların iradesiyle adaylar belirleyerek PKK'yı siyasi boyutta da yok edebilecek bir birliktelik diyorum ben. Bu 30 ilde CHP, HDP eklemlenmiş bir yapıda seçime girer, PKK yanlısı kişiler aday gösterilir sonuç alınırsa bu defa terörle mücadelenin bir boyutu tartışmaya açılır'' diye konuştu.



''AF TEKLİFİNİ 24 EYLÜL'DE MECLİS'E SUNACAĞIZ''



Bahçeli, af teklifinin tamamlandığını 24 Eylül'de TBMM'ye sunulacağını da söyledi.



HİBE UÇAK TEPKİSİ: TÜRKİYE DEVLETİ, HEDİYE VE HİBE KABUL ETMEZ



MHP lideri, Katar'dan hibe uçak kabul edilmesine de şu sözlerle sert tepki gösterdi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti hediye, hibe kabul etmez, uçak ihtiyacı varsa bunun piyasası neredeyse, kendi kaynaklarıyla almayı tercih etmelidir. Ama 'Bana hibe edildi hediye edildi' bu Türk milletinin kabul edeceği bir durum değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın da bunu kabul etmemesi gerekirdi diye düşünüyorum."

İŞ BANKASI AÇIKLAMASI: ATATÜRK'ÜN MİRASI TÜRK MİLLETİNE İADE EDİLMELİ



Bahçeli, CHP'nin İş Bankası hisseleri tartışmalarına ve bankanın değer kaybettiği iddialarına ilişkin ise ''Değer kaybedildiği zaman bu hisseleri sahiplenebilecek olan İş Bankası'nın ortaklarını da bir göz önüne alın. Ancak bunu İş Bankası, Türkiye'nin her siyasi tartışmasında gündeme getirilen bir konu olarak görmeli ve çözüme kavuşturmalı. Çözüm nedir? CHP'nin Atatürk'ün mirası diye nitelendirilen yüzde 28'i Türk milletine iade etmesi lazım. Atatürk'ün gerçek varisi Türk milletidir, herhangi bir kurum veya kuruluş değildir. Bunu Türk milletine iade ettiğini beyan etsin mesele kalmaz'' değerlendirmesinde bulundu.

ÇAKICI'YA SAHTE RAPOR İDDİASI



Bahçeli, Alaattin Çakıcı’ya sahte rapor düzenledikleri iddia edilen doktorların tutuklanmasıyla ilgili de “Burada bir adaletsizlik var. Bunu bir örgüt haline dönüştürmek yanlış” dedi.