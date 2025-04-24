MHP, yerli medyaya reklam desteğini öngören kanun teklifi verdi

Teklifin altında, MHP'nin Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir'in imzası var.



Özdemir, teklife ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medya kullanım oranının arttığı dönemde yabancı kaynaklı sosyal medya kuruluşları, Türk medyasını güç duruma sokmaya başlamıştır." dedi.



Özdemir, "Türkiye’ye ait öz sermayelerin, tamamının merkezleri yabancı ülkelerde bulunan sosyal medya kuruluşlarına daha fazla yönelmesi, hem milli ekonomimiz, hem de Türk medyası açısından olumsuz neticeler doğurmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.



İsmail Özdemir, "Kanun teklifi ile hem kendi medyamızı korumak ve büyümelerine katkı sağlamak, hem de Türk dijital platformlarının haklarını korumayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.