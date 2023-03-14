MHP'de aday adaylığı süreci başladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) milletvekilliği genel seçimleri için aday adaylığı başvurusu başladı. Süreç 21 Mart'ta sona erecek.

MHP'de aday adaylığı süreci başladı
AK Parti'de aday adaylığı süreci | Yavuz: 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alıyoruz
AK Parti'de aday adaylığı süreci | Yavuz: 3 dönem kuralına takılanlardan da müracaat alıyoruz Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı ve seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru süreci de başladı.

AK Parti ve CHP'de aday adaylığı sürecinin devam etmesinin ardından 'de başvuru süreci başladı.

MHP'DE ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak.

En düşük başvuru ücretinin MHP'de olduğu belirtilirken başvuru aidatı olarak 3 bin liranın Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şubesi'nde bulunan hesaplara yatırılabileceği kaydedildi.

CHP’de milletvekili aday adaylığı için başvurular başladı
CHP’de milletvekili aday adaylığı için başvurular başladı Haberi Görüntüle

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