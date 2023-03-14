MHP'de aday adaylığı süreci başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı seçimler için milletvekili aday adaylığı başvuru süreci de başladı.

AK Parti ve CHP'de aday adaylığı sürecinin devam etmesinin ardından MHP'de başvuru süreci başladı.

MHP'DE ADAY ADAYLIK ÜCRETİ NE KADAR?

MHP milletvekili aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru aidatı alınmayacak.

En düşük başvuru ücretinin MHP'de olduğu belirtilirken başvuru aidatı olarak 3 bin liranın Ziraat Bankası ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şubesi'nde bulunan hesaplara yatırılabileceği kaydedildi.