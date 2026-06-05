MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi
05.06.2026 15:11
MHP'de daha önce de 12 il teşkilatı feshedilmişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Şanlıurfa İl Teşkilatı ve bağlı 13 ilçe teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl ve Malatya 'nın ardından bugün de Şanlıurfa İl Teşkilatı feshedildi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kararın parti tüzüğünün 53'üncü ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.
Yalçın, MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Osman Mutlu'nun atandığını da ekledi.