MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP ) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor. İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl ve Malatya 'nın ardından bugün de Şanlıurfa İl Teşkilatı feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , kararın parti tüzüğünün 53'üncü ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

Yalçın, MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı'na Osman Mutlu'nun atandığını da ekledi.