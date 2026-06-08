MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi. Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP ) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , partisinin Konya il teşkilatının feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."

MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Malatya ve Gaziantep'in aralarında olduğu 14 il başkanı görevden alınmıştı.