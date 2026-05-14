MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi. Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP ) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep ve Bingöl'ün ardından bugün de Malatya 'da il teşkilatı feshedildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır.”